توقعات بهطول أمطار غزيرة على جازان والباحة حتى التاسعة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان ومتوسطة على الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

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وأوضح المركز أن الحالة تشمل في جازان محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، الطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وفي الباحة محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد في تقريره أنه من المتوقع أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ9 مساءً.

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