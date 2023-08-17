منذ عام 1990.. تاريخ التدخلات العسكرية لـ”إيكواس” في غرب أفريقيا

في السابع والعشرين من مايو الماضي، أعلن أفراد من الحرس الرئاسي النيجيري الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، ليكون الانقلاب الخامس من نوعه الناجح بين 9 محاولات شهدتها غرب أفريقيا منذ عام 2020.

وقد دفع ذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى فرض عقوبات وإصدار إنذار لمدة أسبوع للحكومة العسكرية المؤقتة لإعادة تثبيت بازوم أو مواجهة احتمال استخدام القوة.

إذا تم المضي قدمًا من التدخل العسكري في النيجر، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها الكتلة الإقليمية المكونة من 15 عضوًا في أزمات تشمل الدول الأعضاء. وقد أنشئ فريق الرصد التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو الذراع العسكري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في عام 1990 للتدخل بانتظام في الصراعات داخل المنطقة.

فيما يلي قائمة بتلك التدخلات

ليبيريا 1990

في عام 1989، قاد تشارلز تايلور ميليشيا ضد الحكومة الليبيرية، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية هناك. وبالتالي، اتخذت الكتلة الإقليمية خطوة غير مسبوقة للتدخل في عام 1990.

حينها تم تشكيل الوحدة الأولية لفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المكونة من 3000 فرد، بأفراد من نيجيريا وغامبيا وغانا وغينيا وسيراليون مع جنود إضافيين أسهمت بهم مالي.

كانت البعثة مثيرة للجدل بسبب سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها موظفوها، وخاصة ضد النساء، لكنها ضمنت السلام. وظلت القوات موجودة في البلاد حتى عام 1996 عندما انتهت الحرب.

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سيراليون 1997

وكانت المحطة التالية لفريق الرصد هي العاصمة السيراليونية فريتاون في عام 199، بعد الإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة لأحمد تيجان كباح من قبل الرائد جوني بول كوروما في انقلاب عسكري.

نقلت القوة، بقيادة القوات النيجيرية، جزءًا من أفرادها من مونروفيا، العاصمة الليبيرية، لاستعادة فريتاون من جماعة الجبهة الثورية المتحدة المتمردة. وفي فبراير 1998، شن فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هجوما، أدى إلى سقوط النظام العسكري وأعيد تنصيب كباح كقائد للبلاد.





غينيا بيساو 1999



كانت المحطة التالية لفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي مهمة وقف إطلاق النار في غينيا بيساو، بعد اندلاع الأعمال العدائية في أعقاب محاولة انقلاب في عام 1998.

كانت المعركة بين القوات الحكومية المدعومة من السنغال وغينيا المجاورة ضد قادة الانقلاب الذين سيطروا على القوات المسلحة، وتم حل الأعمال العدائية بعد إبرام اتفاق سلام في نوفمبر 1998، بشأن شروط تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات جديدة في عام 1999، ولكن اندلاع نزاع جديد في مايو 1999 أفسد الاتفاق.

وفي نوفمبر، تم التوقيع في أبوجا على اتفاق سلام ينص جزئيا على انسحاب القوات السنغالية والغينية ونشر قوات فريق المراقبين العسكريين لضمان السلام.



ساحل العاج 2003

وبعد أن توصلت القوات المسلحة الإيفوارية والجماعات المتمردة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2003، نشرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قواتها كقوات تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في كوت ديفوار أو كما يطلق عليها "ساحل العاج" لتكملة قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية.





ليبيريا 2003

استلزمت الحرب الأهلية الليبيرية الثانية أيضا عودة القوات الإقليمية. بينما أوصلت الحرب الأهلية الأولى تشارلز تايلور إلى السلطة، أدت الحرب الأهلية الثانية بين عامي 1999 و 2003 إلى خروجه.

هذه المرة، نشرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قوات في إطار بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في ليبريا (ECOMIL) مع حوالي 3500 جندي، معظمهم قادمون من نيجيريا. وعملوا كقوة فاصلة، حيث أبقوا الأطراف المتحاربة منفصلة عن بعضها البعض، ويسروا وصول بعثة الأمم المتحدة في ليبريا.



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مالي 2013



أدى انقلاب عام 2012 في مالي إلى انهيار النظام واستغلت الجماعات المسلحة على الفور الانقلاب الذي أعقب ذلك لاجتياح شمال البلاد.

قادت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقيا في مالي (AFISMA)، لدعم الحكومة المالية في القتال ضد المتمردين في عام 2013.

تم تفويض البعثة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكانت ولايتها الأولية عام واحد، ساهمت حينها نيجيريا بمعظم القوات، لكن مجموعة من دول غرب إفريقيا الأخرى، بما في ذلك الجابون وساحل العاج والنيجر وبوركينا فاسو، دعمت المهمة أيضًا.

وفي نهاية المطاف، أفسحت بعثة الدعم الدولية المجال أمام تحقيق الاستقرار المتكامل المتعدد الأبعاد للأمم المتحدة في مالي.



غامبيا 2017



أرسلت عملية إيكواس بقيادة السنغال، التي تحمل الاسم الرمزي "عملية استعادة الديمقراطية" ، قوات إلى بانجول لإجبار يحيى جاميل الذي رفض التنازل عن خسارة الانتخابات أمام أداما بارو في انتخابات عام 2016.

أدى بارو اليمين كرئيس في سفارة غامبيا في داكار و طلب تدخل عسكري من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ضمنت القوات الانتقال في غضون ثلاثة أيام.

تم تغيير اسم البعثة لاحقًا إلى بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غامبيا، (ECOMIG) واستمرت حتى ديسمبر 2021.