منذ عام 1990.. تاريخ التدخلات العسكرية لـ”إيكواس” في غرب أفريقيا

فيما يلي قائمة بتلك التدخلات
ليبيريا 1990
في عام 1989، قاد تشارلز تايلور ميليشيا ضد الحكومة الليبيرية، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية هناك. وبالتالي، اتخذت الكتلة الإقليمية خطوة غير مسبوقة للتدخل في عام 1990.
حينها تم تشكيل الوحدة الأولية لفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المكونة من 3000 فرد، بأفراد من نيجيريا وغامبيا وغانا وغينيا وسيراليون مع جنود إضافيين أسهمت بهم مالي.
كانت البعثة مثيرة للجدل بسبب سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها موظفوها، وخاصة ضد النساء، لكنها ضمنت السلام. وظلت القوات موجودة في البلاد حتى عام 1996 عندما انتهت الحرب.
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سيراليون 1997
وكانت المحطة التالية لفريق الرصد هي العاصمة السيراليونية فريتاون في عام 199، بعد الإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة لأحمد تيجان كباح من قبل الرائد جوني بول كوروما في انقلاب عسكري.
نقلت القوة، بقيادة القوات النيجيرية، جزءًا من أفرادها من مونروفيا، العاصمة الليبيرية، لاستعادة فريتاون من جماعة الجبهة الثورية المتحدة المتمردة. وفي فبراير 1998، شن فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هجوما، أدى إلى سقوط النظام العسكري وأعيد تنصيب كباح كقائد للبلاد.
غينيا بيساو 1999
كانت المحطة التالية لفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي مهمة وقف إطلاق النار في غينيا بيساو، بعد اندلاع الأعمال العدائية في أعقاب محاولة انقلاب في عام 1998.
ساحل العاج 2003
وبعد أن توصلت القوات المسلحة الإيفوارية والجماعات المتمردة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2003، نشرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قواتها كقوات تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في كوت ديفوار أو كما يطلق عليها "ساحل العاج" لتكملة قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية.
ليبيريا 2003
هذه المرة، نشرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قوات في إطار بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في ليبريا (ECOMIL) مع حوالي 3500 جندي، معظمهم قادمون من نيجيريا. وعملوا كقوة فاصلة، حيث أبقوا الأطراف المتحاربة منفصلة عن بعضها البعض، ويسروا وصول بعثة الأمم المتحدة في ليبريا.
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مالي 2013
أدى انقلاب عام 2012 في مالي إلى انهيار النظام واستغلت الجماعات المسلحة على الفور الانقلاب الذي أعقب ذلك لاجتياح شمال البلاد.
غامبيا 2017
أرسلت عملية إيكواس بقيادة السنغال، التي تحمل الاسم الرمزي "عملية استعادة الديمقراطية" ، قوات إلى بانجول لإجبار يحيى جاميل الذي رفض التنازل عن خسارة الانتخابات أمام أداما بارو في انتخابات عام 2016.
أدى بارو اليمين كرئيس في سفارة غامبيا في داكار و طلب تدخل عسكري من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ضمنت القوات الانتقال في غضون ثلاثة أيام.
تم تغيير اسم البعثة لاحقًا إلى بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غامبيا، (ECOMIG) واستمرت حتى ديسمبر 2021.