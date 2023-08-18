غرفة المدينة المنورة تنفذ برنامج “تأسيس المشاريع الريادية”

نفذت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع برنامجاً بعنوان "تأسيس المشاريع الريادية" الذي استهدف أصحاب المشاريع والمهتمين بالمجال، وذلك بمقر الغرفة بالمدينة المنورة.

وقالت غرفة المدينة المنورة، في بيان لها، أن البرنامج تضمن عددًا من المحاور عن دراسة السوق والمنافسين واختيار إستراتيجية دخول السوق وتحليل المنتجات والخدمات والدراسة المالية للمشروع وكتابة خطة عمل المشروع الريادي.

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