وفد مجموعة إيكواس يصل إلى النيجر للبحث عن حل سلمي للأزمة

أعلنت وسائل إعلام دولية، أن وفد من مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" وصل إلى النيجر اليوم السبت.

ووفقا لوسائل الإعلام الدولية، فإن زيارة وفد إيكواس إلى النيجر، يعد محاولة دبلوماسية أخيرة للتوصل إلى حل سلمي، قبل تأزم الأمور.

وكشف أحد المسؤولين في مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية في وقت سابق، أن المفوضية حددت موعدًا للتدخل العسكري في جمهورية النيجر وفقًا لتقارير نشرتها رويترز.

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وأكد عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية لدى الإيكواس "نحن على استعداد للتدخل في أي وقت يتم فيه تقديم الطلب بذلك، كما تم تحديد يوم للتدخل، لكن لن نكشف عنه"، معتبرًا أن الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة،مشيرًا إلى أن المناقشات لا تزال جارية.

وتحدّث مفوض الشؤون السياسية، أنّ المجموعة الاقتصادية تعمل على الوساطة، لذلك لم تقوم بغلق أي باب، لكن لن تدخل في حوار لا نهاية له، مؤكدًا على أنه تم بالفعل الانتهاء من الخطط المتعلقة بالمتطلبات البشرية والمادية للتدخل لكنه امتنع عن تقديم أرقام.

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وهدد وزير الدفاع في بوركينا فاسو، قاسم كوليبالي، بانسحاب بلاده من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مجددا دعم "واغادوغو" الكامل للنيجر ضد أي "عدوان".

وقال كوليبالي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "نحن نتوقع العدوان.. على أية حال قال رئيس دولتنا: نحن مستعدون للعدوان، نحن ندعم النيجر".

أضاف: "بوركينا فاسو مستعدة حتى للانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لأنها تعتبر سياسة المنظمة تجاه النيجر غير منطقية، دول الإيكواس ليس لها الحق في محاربة بعضها البعض".

وتابع: "نحن جزء من اتحاد اقتصادي واحد، حتى فكرة أن من بين دول المجموعة يريد شخص ما شن حرب ضروس هي فكرة صادمة".