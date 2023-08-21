هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تستعرض قصص رواد الأعمال

عقدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية جلسة حوارية لرواد المحمية، اليوم الاثنين، للتعريف بالفرص الريادية للشباب من المجتمع المحلي داخل حدود المحمية.

وتضمنت الجلسة الحوارية، التي شارك فيها ممثلين عن بنك التنمية الاجتماعي وصندوق التنمية السياحي؛ التعريف بالفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال والجهات التمويلية الداعمة، وسبل دعم رواد الأعمال والمشروعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، وتناسب الفرص مع المحمية.

إقرأ أيضًا: هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تطلق حملة “نعتمد على وعيك”

واستعرض رواد ورائدات الأعمال تجاربهم في أعمالهم التجارية التي نمت من أفكار بسيطة وتحولت إلى مشروعات تسوّق منتجاتها على مستوى المملكة والخليج العربي، إضافة إلى حكاية الشغف، وقصص النجاح والتحديات، والفرص.

إقرأ أيضًا:

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تفعّل السياحة الفلكية

فريق علمي فرنسي يدرس التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان