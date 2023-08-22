انطلاق مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن انطلاق مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة ابتداءً من 8 سبتمبر إلى 11 نوفمبر 2023م.

ويأتي انعقاد النسخة الرابعة للمهرجان، بهدف تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

إقرأ أيضًا: أكثر من 50 مزارعاً وعارضاً في معرض التمور بالرياض

ويوفر موقع المهرجان الجديد، الفرصة لاستقطاب عددٍ أكبر من المشاركين وزيادة جاذبية الزوار، كما يتيح الفرصة لمزارعي العلا؛ لعرض منتجاتهم واللقاء مع المهتمين بقطاع التمور من المشترين والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

ويُقام المهرجان، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك على مرحلتين، تُخصص الأولى في الفترة الصباحية للمزاد التجاري في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية، بينما تخصص المرحلة الثانية خلال الفترة المسائية لسوق التمور، الذي يُقام في سوق المنشية.

إقرأ أيضًا:

اعتدال أسعار التمور في موسم عنيزة

أكثر من نصف مليون نخلة في نجران تسهم في دعم صناعة التمور