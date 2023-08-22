العثور على 18 جثة متفحمة بسبب حرائق الغابات في اليونان

عثرت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء، على نحو 18 جثة متفحمة في منتزه داديا الوطني.

ووفقا لما صرّح به المتحدث باسم هيئة الإطفاء في اليونان، لمحطة "إي آر تي" الإذاعية الرسمية، اليوم، فقد عثرت السلطات اليونانية على جثث محترقة لـ18 شخصا، يشتبه أنهم مهاجرون، في متنزه داديا الوطني.

وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء جيانيس أرتوبويوس، إنه "بما أنه لم يتم الإعلان عن فقد أي شخص، فإننا نعمل بافتراض أنهم مهاجرون غير شرعيين".

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وتخشى السلطات من احتمال اندلاع المزيد من الحرائق. كما حذرت قوة الدفاع المدني اليونانية من أن خطر اندلاع حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد تقريبا، مرتفع للغاية.

وأخلت السلطات المستشفى الواقعة في ألكسندروبوليس، فضلا عن ثماني قرى في المنطقة المحيطة، فيما تنتشر الحرائق التي نشبت خلال مطلع الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد الحرائق التي تشهدها اليونان أحدث دليل على أن الطقس سيئ في الصيف الحالي، الذي تسبب في حرائق غابات في كندا وفيضانات وعواصف عنيفة في مناطق أخرى في أوروبا.

ويزيد الاحترار الكوني من شدة هذه الظروف الجوية فيما تم تسجيل يوليو الماضي، باعتباره الشهر الأشد حرارة على الإطلاق على مستوى العالم.

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