البيت الأبيض: استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قمة مجموعة الـ20، وذلك بعد إعلانه أنّ الرئيس الأمريكي سيسافر إلى الهند، لحضور قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض،أن زيارة وزيرة التجارة للصين هدفها تأكيد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة التعاون.

وأشار البيت الأبيض، إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، لا تعمل على إبطاء النمو الاقتصادي الصيني ، مؤكدا في بيانه على أن استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم.

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العثور على 18 جثة متفحمة بسبب حرائق الغابات في اليونان وتطرق البيت الأبيض في بيانه إلى الحرب الروسية الأوكرانية، فأكد على أنّ أوكرانيا تحرز تقدما في الجنوب رغم الهجمات الروسية، موضحًا إلى أنّ أمريكا لا تعتقد أن الصراع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.

وتتوجه وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى الصين الأسبوع المقبل بعد أن استقبلت العاصمة الصينية عددًا من المسؤولين الأميركيين الذين تم إيفادهم في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وزير يمني: الحوثيون يحتجزون اثنين من موظفي الأمم المتحدة منذ 2021 أعلنت كل من بكين وواشنطن الثلاثاء أنّ الوزيرة جينا ريموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس.

وتقول واشنطن إنها تسعى إلى إدارة علاقاتها الفاترة مع الصين على نحو أفضل، في حين تختلف القوتان العالميتان حول كلّ شيء من التجارة إلى حقوق الإنسان وتايوان.