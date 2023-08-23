يوتيوبر أمريكي يشعل النار في سيارته “الفيراري” لاختبار قوة تحملها

نشر أحد مشاهير اليوتيوب في الولايات المتحدة الأمريكية، فيديو عبر قناته الرسمية، وثق خلاله قيامه بإحراق سيارته باهظة الثمن.

اليوتيوبر الأمريكي يدعى كودي ديتويلر، قرر حرق سيارته الرياضية الفاخرة من نوع "فيراري"، وذلك في محاولة منه لاستعراض مدى سرعتها وتحمّلها.

وكتب "كودي" تعليقًا أسفل الفيديو، جاء فيه: "يؤسفني أن أبلغكم أن سيارتي الفيراري إف 8 التي يبلغ ثمنها 400 ألف دولار، احترقت مؤخرا وتحولت إلى كومة من الرماد"، مشيرًا إلى أنّ الحادث وقع أثناء تصويره فيديو عن مميزات هذه السيارة، مضيفاً "هذا درس جيد حتى لا أقوم بالمزيد من الأشياء المجنونة مستقبلا".

ويظهر الفيديو الذي نشره ديتويلر، ومدته 12 دقيقة، "فيراري" حمراء اللون تسير بسرعة كبيرة جدا عبر حقل ذرة جاف في تكساس، مما أدى إلى إشتعال النيران فيه بعد أقل من 30 ثانية من بدء الفيديو، ومن الواضح أنه كان هناك خطأ ما في السيارة.

ويمكن سماع صراخ الناس: نار نار نار"، وبعد لحظات، شوهد دخان كثيف خارج من السيارة، ثم ظهرت النار من أسفل أحد الإطارات. وسرعان ما التهمت النيران السيارة، وسط ذهول صاحبها، الذي كان في حالة عدم إدراك للموقف علة ما يبدو.

وقال ديتويلر، إنه خسر للتو نصف مليون دولار. لكن لا يمكنه قول ما سيحدث. على أي حال، لا بأس فسوف يتعافى من هذا يوما ما".