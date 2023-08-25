الأمم المتحدة تفتح مقرها في جنيف بعد الإعلان عن مشكلة أمنية

فتحت الأمم المتحدة مقرها في جنيف بسويسرا، بعد الإعلان عن إغلاقة في وقت سابق بسبب مشكلة أمنية.

وفي بيان لها صدر اليوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بسويسرا بعد أن أغلقته في وقت سابق، بسبب مشكلة أمنية غير محددة.

وقالت المنظمة الدولية إنه "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن. وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".

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ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول المشكلة الأمنية.

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت صباح اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية أغلقت مقرها في جنيف بسبب "مشكلة أمنية مستمرة".

وأضافت أن "أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة تحقق في الأمر ومن المتوقع حله قريبًا".

