الأمم المتحدة: نزوح نحو مليوني طفل سوداني منذ اندلاع الحرب

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إنّ أكثر من مليوني طفل سوداني نزحوا من منازلهم منذ بداية اندلاع الحرب قبل نحو 4 أشهر.
وفي بيان لها نشر اليوم الجمعة، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن ما لا يقل عن مليوني طفل سوداني أجبروا على ترك منازلهم منذ اندلاع النزاع في السودان، قبل أربعة أشهر، أي بمعدل أكثر من 700 طفل نازح جديد كل ساعة.
وأكدت المنظمة الدولية، أنه مع استمرار العنف في السودان فإن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 1.7 مليون طفل يتنقلون داخل حدود السودان، وأكثر من 470 ألف طفل عبروا إلى البلدان المجاورة.
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وذكرت منظمة اليونيسيف في تقريرها أن هناك حوالي 14 مليون طفل بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، حيث انتشر القتال في مناطق جديدة بخلاف دارفور والخرطوم، مثل جنوب وغرب كردفان، مما يحد من تقديم الخدمات المنقذة للحياة والوصول إليها لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وأضافت المنظمة الدولية، أنه وفقا لأحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في السودان، فإن 20.3 مليون شخص سيعانون من انعدام الأمن الغذائي ومن المتوقع أن تتفاقم الحالة الصحية والتغذوية لنحو 10 ملايين طفلً.
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وحذرت الأمم المتحدة للطفولة، من انتشار الأمراض بسبب الفيضانات وموسم الأمطار، مثل الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع و الشيكونغونيا حيث يفتقر 9.4 مليون طفل إلى مياه الشرب الاَمنة أصلاً. و3,4 مليون طفل دون سن 5 سنوات معرضون بشدة للإصابة بأمراض الإسهال والكوليرا.
وأشارت اليونيسيف، إلى أنها قدمت على مدى الأشهر الأربعة الماضية، خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم والحماية لأكثر من 4 ملايين طفل وأم وعائلة في جميع أنحاء السودان. وخلال الـ 100 يوم القادمة، تحتاج اليونيسيف بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار أمريكي لمواصلة وتوسيع نطاق استجابتها للأزمات لدعم الأطفال الأكثر هشاشة.