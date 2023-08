متظاهرو المناخ في أمريكا يمنعون الاحتفال بـ”الرجل المحترق” والشرطة تهدد

في الولايات المتحدة الأمريكية يحتفل المواطنون في نيفادا هذا الوقت من كل عام ،بمهرجان الرجل المحترق، وهو مهرجان سنوي يتم عقده في صحراء الصخرة السوداء في نيفادا الأمريكية، لكن تلك المرة حاول متظاهرو المناخ منع إقامة الاحتفال وقطع الطريق على المحتفلين.

وهدد شرطي متظاهري المناخ في نيفادا بسلاحه الناري، بعد أن نظموا احتجاجًا سلميًا على طريق مهرجان الرجل المحترق، مطالبين بحظر الطائرات الخاصة وبعض المواد البلاستيكية في المنطقة.

وأغلق نشطاء المناخ حركة المرور في الحدث الذي كان من المفترض إقامته يوم الأحد الماضي، ما تسبب في توقف يمتد عدة أميال على طريق رئيسي في الولاية، قبل أن يعتقلهم الحراس تحت تهديد السلاح بتهمة "التعدي على أراضي القبائل"، ومحاولة منع إقامة الاحتفال.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام نحو 6 من المتظاهري، بإغلاق طريقًا باستخدام مقطورة، ومحاطين بلافتات كتب عليها "حرائق العالم، اتحدوا!" "إلغاء الرأسمالية" و "الإضراب العام للمناخ".

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على موقع “إكس” المعروف سابقا باسم تويتر، مقطورة وهي تغلق الطريق المؤدي إلى بلدة بلاك روك، إلى جانب حوالي نصف المتظاهرين، الذين أقفل بعضهم على المقطورة، ولافتات. كما أغلقوا الطريق بلافتات مثل “العالم يحترق، اتحدوا!” و”ألغوا الرأسمالية” و”إضراب مناخي عام”. وتم رسم لافتة كتب عليها “ممنوع الطائرات الخاصة” على المدرج

وتقول مجموعة المناخ التي قامت بالاحتجاج، إن الاحتجاج كان يهدف إلى لفت الانتباه بعدم قدرة الرأسمالية على معالجة الانهيار البيئي للمناخ،وكان الهدف منه الاحتجاج على تعميم احتفال الرجل المحترق بين الأثرياء، الذين لا يعيشون القيم المعلنة للرجل المحترق، مما أدى إلى تسليع الحدث".

Nevada rangers drove directly into a blockade set up by climate protestors on the road to Burning Man. An officer pulled a gun out, tackling a protestor and threatening to shoot

Environmental activists were demanding that #BurningMan ban private jets + single-use plastics pic.twitter.com/dawDjxhV4y

— michelle lh࿊࿊q (@MichelleLhooq) August 28, 2023