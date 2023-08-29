متظاهرو المناخ في أمريكا يمنعون الاحتفال بـ”الرجل المحترق” والشرطة تهدد

في الولايات المتحدة الأمريكية يحتفل المواطنون في نيفادا هذا الوقت من كل عام ،بمهرجان الرجل المحترق، وهو مهرجان سنوي يتم عقده في صحراء الصخرة السوداء في نيفادا الأمريكية، لكن تلك المرة حاول متظاهرو المناخ منع إقامة الاحتفال وقطع الطريق على المحتفلين.

التهديد بالسلاح

وهدد شرطي متظاهري المناخ في نيفادا بسلاحه الناري، بعد أن نظموا احتجاجًا سلميًا على طريق مهرجان الرجل المحترق، مطالبين بحظر الطائرات الخاصة وبعض المواد البلاستيكية في المنطقة.

وأغلق نشطاء المناخ حركة المرور في الحدث الذي كان من المفترض إقامته يوم الأحد الماضي، ما تسبب في توقف يمتد عدة أميال على طريق رئيسي في الولاية، قبل أن يعتقلهم الحراس تحت تهديد السلاح بتهمة "التعدي على أراضي القبائل"، ومحاولة منع إقامة الاحتفال.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام نحو 6 من المتظاهري، بإغلاق طريقًا باستخدام مقطورة، ومحاطين بلافتات كتب عليها "حرائق العالم، اتحدوا!" "إلغاء الرأسمالية" و "الإضراب العام للمناخ".

إغلاق الطريق

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على موقع “إكس” المعروف سابقا باسم تويتر، مقطورة وهي تغلق الطريق المؤدي إلى بلدة بلاك روك، إلى جانب حوالي نصف المتظاهرين، الذين أقفل بعضهم على المقطورة، ولافتات. كما أغلقوا الطريق بلافتات مثل “العالم يحترق، اتحدوا!” و”ألغوا الرأسمالية” و”إضراب مناخي عام”. وتم رسم لافتة كتب عليها “ممنوع الطائرات الخاصة” على المدرج

وتقول مجموعة المناخ التي قامت بالاحتجاج، إن الاحتجاج كان يهدف إلى لفت الانتباه بعدم قدرة الرأسمالية على معالجة الانهيار البيئي للمناخ،وكان الهدف منه الاحتجاج على تعميم احتفال الرجل المحترق بين الأثرياء، الذين لا يعيشون القيم المعلنة للرجل المحترق، مما أدى إلى تسليع الحدث".

Nevada rangers drove directly into a blockade set up by climate protestors on the road to Burning Man. An officer pulled a gun out, tackling a protestor and threatening to shoot Environmental activists were demanding that #BurningMan ban private jets + single-use plastics pic.twitter.com/dawDjxhV4y — michelle lh࿊࿊q (@MichelleLhooq) August 28, 2023

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التهديد بالسلاح

لكن الأمور ساءت بعدما حضر العديد من رجال الشرطة، وقام بعضهم بتهديد المتظاهرين بالسلاح حال عدم فتح الطريق أمام المارة، ووفقا لما أعلنته منظمة تمرد ضد الانقراض" Extinction Rebellion"، التي شاركت اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي: "يواجه نشطاء البيئة عنفًا من سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، لكن هذا المثال مرعب بشكل خاص".

مهرجان الرجل المحترق

ومنع نشطاء مناهضون للرأسمالية حركة المرور إلى مهرجان الرجل المحترق في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أغلق المناهضون الطريق المؤدي إلى المهرجان يوم الأحد الماضي، وهو يوم افتتاح الحدث السنوي، مما خلق أميالاً من الاختناقات المرورية من جانب، والاشتباك مع السائقين ودعاة حماية البيئة القبليين في صحراء نيفادا من جانب آخر.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل، مقطورة وهي تغلق الطريق المؤدي إلى بلدة بلاك روك، للتنديد باستخدام المواد التي تضر البيئة ومطالبة المسؤولين بالنظر إلي طلباتهم.

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ويعقد مهرجان الرجل المحترق سنويا في صحراء الصخرة السوداء في شمال ولاية نيفادا، في الولايات المتحدة، وينتهي الحدث في يوم عطلة عيد العمال الأمريكيين.ويأخذ المهرجان اسمه من طقوس حرق تمثال خشبي كبير مساء يوم السبت، وكثير من المشاركين يصفون الحدث بأنه تجربة في المجتمع متمثلة بتطرف التعبير والاعتماد على الذات.