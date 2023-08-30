أمريكا تعلن عن دعم الشعب الغابوني وتعرب عن قلقها

علّقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على الأحداث التي شهدتها الغابون صباح اليوم، من عملية انقلاب عسكري، قاده عدد من رجال الجيش على الرئيس محمد بونغو، والاستيلاء على السلطة في البلاد.

وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في الغابون بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، وهو الأحدث في سلسلة من عمليات الاستيلاء على السلطة غير الديمقراطية في إفريقيا وفقا لبيان صادر عنه.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، نراقب ما يحدث في الغابون عن كثب، وستواصل الولايات المتحدة الأمريكية، بذل كل ما في وسعها لدعم فكرة الديمقراطية التي يعبر عنها الشعوب في أفريقيا.

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وفي الشأن نفسه، أعربت روسيا اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء التطورات في الجابون، بعد وقوع انقلاب عسكري بها، معربة عن أملها في استقرار الوضع هناك في أقرب وقت.