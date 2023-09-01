طقس المملكة اليوم.. استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة، تؤدي غلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران.

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وعن حالة الموج، أشار تقرير المركز إلى أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي، و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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