هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية اعتماد 5 برامج أكاديمية لجامعة اليمامة

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم, اتفاقيات لاعتماد 5 برامج أكاديمية لجامعة اليمامة، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

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ومثل الجامعة خلال التوقيع الرئيس الدكتور حسام بن محمد رمضان، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ.

وشملت الاتفاقيات اعتماد 5 برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس، وهي: (إدارة الأعمال تخصص المحاسبة، وإدارة الأعمال تخصص مالية، وإدارة الأعمال تخصص التسويق، وإدارة الأعمال تخصص الإدارة، القانون).

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وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

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