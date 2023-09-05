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وزارة الرياضة: ملعب الأمير فيصل بن فهد يستضيف المباريات حتى نهاية الموسم

5 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
ملعب الأمير فيصل بن فهد
ملعب الأمير فيصل بن فهد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، الدكتور رجاء الله السلمي، أن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض مستمر في استضافة المباريات حتى نهاية الموسم الجاري.

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وقال السلمي عبر حسابه على منصة إكس: "بالإشارةً إلى ما تم تداوله حول ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.. أود الإيضاح أن الملعب سيكون مستمرًا في استضافة المباريات حتى نهاية الموسم".

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