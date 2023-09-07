مواطنة تستقطع جزءًا من منزلها ليكون ممرًا للمصلين في حائل

هناك العديد من النماذج داخل المملكة ممن تعمل دائمًا على بث الخير ونشره بين المواطنين، ومن بين تلك النماذج هي ابنة مدينة حائل المواطنة العاتي بنت سلامة الخمسان، والتي استقطعت جزءًا من منزلها لتسهل على أهل مدينتها حائل المرور إلى الجانب الآخر.

في تقرير عرضته قناة العربية، والتي تحدّث عن مواطنة في المملكة تدعى العاتي بنت سلامة الخمسان، والتي أقدمت على فعل خير تحدّث عنه الكثير من أبناء منطقتها، وذلك بعدما قررت أن تستقطع جزءًا من منزلها ليكون ممرا للمصلين إلى المسجد، وذلك للتسهيل عليهم وبدلا من أن يقطعوا مسافة أكبر للذهاب إلى المسجد.

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المواطنة السعودية لم تفكر في مالها وأنّ المنزل ملكًا لها، لكنّها فكرّت في حال الكثير من أبناء منطقتها بحي المنتزه الشمالي في حائل، وقررت التسهيل عليهم، ليس فقط الذهاب والمرور إلى المسجد للصلاة، لكن أيضًا الممر استخدم للمارة إلى السوق والبقالة والمخابز وغيرها من الأماكن الهامة التي يتردد عليها الأهالي بشكل يومي.

في التقرير المصور الذي عرضته قناة العربية، تحدّث فيه أحد الأشخاص إلى المواطنة العاتي بنت سلامة الخمسان، قائلًا:" يابنت أخي نبغي ممر إلى المسجد"، لترد عليه هي الأخرى "أبشر" وبالفعل أوفت بوعدها إليه.

وفي التقرير المصور أيضًا تحدّث مواطن آخر وهو من أحد أقارب المواطنة، إلى أنّ عمته افتتحت هذا الممر من أجل أهل الحارة، وهذا خير لها وللمسلمين، لافتا إلى أن الجميع يستخدمون الممر للذهاب إلى المسجد والبقالة والمخابز، مؤكدا على أنّ عمته حاليا لم تعد تمتلك المنزل لكن عندما قررت بيعه ا شترطت على المشتري عدم إغلاق الممر، ووافق الأخير وفرح لتسهيل مرور الناس.

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