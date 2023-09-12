أمانة منطقة جازان تطرح فرصًا استثمارية بمحافظة الدرب

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الدرب عن طرح فرصًا استثمارية أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص وذلك خلال العام الجاري 2023.

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وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس أحمد بن محمد الأحوس، أن أمانة منطقة جازان تسعى من خلال الفرص الاستثمارية المعلنة عنها، لتطوير مسار الاستثمارات وتحقيق توازن تنموي بالمحافظة ورفع جودة الحياة وإيجاد خيارات استثمارية متنوعة، متاحة لكافة المستثمرين عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي "فرص" ، حيث بإمكان المستثمر الاطلاع على كافة تفاصيل الفرص والموقع الجغرافي لها.

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وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية تشمل أنشطة تجارية ورياضية وترفيهية وتتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإدارة موقع لإقامة حديقة أبو يحيى على مساحة 79.590.15 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإدارة حديقة المنتزه العام على مساحة 249.546 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير موقع حديقة السمير على مساحة 124.026.45 متراً مربعاً.

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