المغرب يرفض استقبال المساعدات الجزائرية لضحايا زلزال الحوز

أبلغت وزارة الخارجية المغربية، السلطات في الجزائر أنها وبعد التقييم ليست بحاجة إلى المساعدات المقترحة منها لإغاثة منكوبي الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب

حيث أبلغ المدير العام لوزارة الخارجية المغربية؛ القنصل الجزائري، بأن المملكة ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المُقترحة من قبل الجزائر.

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كان وزير العدل بالمملكة المغربية، قد أعلن في تصريح يوم أمس، قبول المساعدات الإنسانية المُقترحة من قبل الجزائر، على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

على أساس هذا التصريح، أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية، عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بُغية نقل مساعدات إنسانية إلى المغرب، لكن المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية أبلغ الجانب الجزائري بعدم حاجة بلاده إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من الجزائر.

علاقات متوترة

يأتي هذا الرفض بعد أن أكدت الخارجية الجزائرية، أول أمس الأحد، أن الجزائر جاهزة، إذا ما قبل المغرب عرض المساعدة.

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وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في بيان، السبت الماضي، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في المغرب.

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