زلزال المغرب.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2862 متوفى

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز المغربي والأقاليم المجاورة له؛ إلى 2862 متوفى، و2562 جريحًا

وأفادت "الداخلية المغربية" اليوم، أن جهود فرق الإنقاذ متواصلة من خلال عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض في المناطق المتضررة، ومحاولة إنقاذ ناجين محتملين، والتكفل بالجرحى.

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وكان المغرب أعلن مساء الأحد، أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

وأفادت تقارير صحافية، بأن رجال إنقاذ إسبان وصلوا إلى منطقتين ضربهما الزلزال جنوب مراكش، وهي تلات نيعقوب وأمزميز في إقليم الحوز الجبلي ذي التضاريس الوعرة الذي سجل فيه أكثر من نصف الضحايا حتى الآن (1591 قتيل).

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