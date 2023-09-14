إسبانيا.. القبض على رجل لامس جسد مراسلة على الهواء

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد أن لامس جسد مراسلة تليفزيونية على الهواء مباشرة.

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وقالت الشرطة في منشور على موقع إكس، إن المتهم اقترب من المراسلة التلفزيونية عيسى بالادو من خلفها، ووضع يده على جسدها، خلال تغطيتها حادث سرقة في مدريد لقناة كواترو، الثلاثاء الماضي.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

وحاولت بالادو التي كانت لا تزال على الهواء مباشرة، دفع الرجل جانبا ومواصلة تقريرها، فيما بائت محاولتها بالفشل.

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وقاطعها مذيع البرنامج الإخباري، ناتشو أباد، الذي كان يتحدث معها من الاستوديو التلفزيوني ليسألها عن المتحرش، لتضع المذيعة المتهم أمام الكاميرا.

فيما نفى المتهم على الفور لمس جسد المراسلة، زاعمًا أنه كان يمشي بعيدا إلا أن شعرها علق بيده.

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