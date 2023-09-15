بيع سترة “الخراف الحمراء” للأميرة ديانا بسعر تجاوز المليون دولار

بيعت أمس الخميس، سترة الخراف الحمراء الشهيرة التي تعود إلى الأميرة الراحلة ديانا في مزاد نظمته دار "سوذبي" عبر الإنترنت.

وحققت السترة الصوفية الخاصة بالاميرة الراحلة ديانا، رقمًا خياليًا وصل إلى 1.1 مليون دولار بواقع 14 ضعف من الذي كان متوقعاً أن تُحققه والذي كان يبلغ أقصاه 90 ألف دولار أمريكي.

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ووفق وكالة "فرانس برس" فأن المزاد الذي تم افتتاحه عبر الإنترنت في 31 أغسطس الماضي أصبح صاخبًا في الدقائق الأخيرة قبل نهايته ما رفع سعر هذه الكنزة من 200 ألف دولار إلى 1,1 مليون دولار.

وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، حيث اشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو 1981، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما.

وتستمر مُقتنيات الأميرة ديانا بجذب اهتمام هواة الجمع حتى بعد 26 عامًا على وفاتها في حادث سير بباريس.

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