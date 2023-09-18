انطلاق معسكرات سدايا لتدريب الكوادر الشابة في التخصصات التقنية

انطلقت اليوم، المرحلة الأولى من معسكرات سدايا "علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5" التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتدريب أكثر من 240 من الكوادر الشابة الوطنية في التخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة.

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وتهدف المعسكرات إلى تزويد حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية ومن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية، بالمزيد من المعارف التي تُسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتشمل موضوعات المعسكرات التي تقام - حضورياً - بالرياض، وتستمر إلى منتصف ديسمبر 2023 استخراج البيانات وتحليلها، تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، رؤية الحاسوب، التحليل التنبؤي، البيانات الضخمة، الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال المعسكرات التي تبلغ 12 معسكرًا.

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تأتي هذه المعسكرات ضمن جهود "سدايا" لبناء القدرات البشرية بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة المملكة.

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