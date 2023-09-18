مونتريال يفسخ تعاقده مع ميليفيتش بعد تحقيقات رابطة الدوري الأمريكي

فسخ نادي مونتريال المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الاثنين؛ تعاقده مع لاعب الوسط ماتكو ميليفيتش بسبب "سلوكه المضر بالدوري"،وانتهاكه اتفاق اللاعبين.

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وقالت تقارير صحافية، إن قرار رابطة الدوري الأمريكي جاء بعد إيقاف ميليفيتش عقب تعديه على لاعب خلال دوري الهواة في كيبيك.

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ولعب ميليفيتش باسم مستعار في ثلاث مباريات في دوري الهواة وهو ما يمثل انتهاكا لتعاقده.

وأضافت رابطة الدوري في بيان لها: "بعد التحقيق، أنهت رابطة الدوري الأمريكي عقد لاعب وسط مونتريال ماتكو ميليفيتش بسبب سلوكه المضر بالدوري وانتهاك اتفاقية اللاعبين".

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