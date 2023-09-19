هيرموسو: لم يتغير شيء في الاتحاد الإسباني وتتهمه بـ “التقسيم والتلاعب”

اتهمت جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، باتباع استراتيجية "التقسيم والتلاعب"، بعدما أعلنت مونتسي تومي، مدربة المنتخب الجديدة، اختيارها للاعبات أعلن مقاطعتهن للمنتخب.

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وكتبت هيرموسو على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الثلاثاء: "تأكدت اللاعبات أن هذه استراتيجية أخرى لإحداث حالة من الانقسام والتلاعب لتخويفنا وتهديدنا بالتداعيات القانونية والعقوبات المالية".

قالت جيني هيرموسو إن قرار استدعاء اللاعبات المقاطعات لمنتخب كرة القدم دليل على عدم حدوث تغيير في الاتحاد الإسباني للعبة حتى بعد استقالة رئيسه بعد فضيحة قبلة كأس العالم للسيدات.

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وتم تسليط الأضواء على هيرموسو منذ قيام رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس بتقبيلها على شفتيها خلال حفل تسليم كأس العالم، عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف في سيدني الشهر الماضي.

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