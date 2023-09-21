الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة عسير وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

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وبيّن المركز، أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل.

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وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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