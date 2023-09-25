مدرب الهلال لـ الوئام: نيمار لازال يعاني من آثار الإصابة.. واستبعاده كان للراحة والتأهيل

أسامة الطريفي - الوئام - حائل

كشف خورخي جيسوس، مدرب فريق الهلال، أسباب الضعف الهجومي للزعيم خلال المباراة التي جمعته مع نادي الجبلين ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الملك، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، والتي انتهت بفوز الأزرق بهدف دون رد، عقب تسديدة صاروخية بقدم روبن نيفيز في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وفي تصريح خاص لصحيفة الوئام، قال البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للزعيم، إن الأندية مثل الجبلين استطاعت أن تغلق الخطوط الهجومية من خلال اللعب بطريقة 5 - 4 - 1 مستغلةً الجانب الدفاعي في مواجهة اليوم، والتي يطمح الفريق في هذه المواجهة للفوز فقط.

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وحول استبعاد نيمار اليوم أمام الجبلين قال: "عدم مشاركة نيمار جاء بقرار مني وبعد التشاور مع اللاعب، لمنحه فترة من الراحة والاستعداد لمباريات الدوري.

وأوضح البرتغالي خورخي خيسوس، أن نيمار لازال يعاني من آثار الإصابة التي لحقت به، وهو الآن في برنامج إعداد خاص حتى يتمكن من المشاركة في المباريات المقبلة بشكل أقوى.

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وأنهى جيسوس تصريحاته قائلًا: "الفريق سيكون أقوى خلال الفترة القادمة، حتى يستقر الفريق بشكل كامل، ويكون جميع اللاعبين تحت الجاهزية للمنافسة على البطولات هذا الموسم".

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