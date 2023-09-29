ليوم العالمي للتوعية بالهدر الغذائي.. المملكة تدعو إلى الحفاظ على نعمة الغذاء

يشكل الفقد والهدر في الغذاء هاجسًا عالميا لما له من آثار وخيمة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي دراسة أشرفت عليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للبيئة، أشارت إلى أن فقد الغذاء وهدره مسؤولان عن حوالي 7٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة من مدافن النفايات على الصعيد العالمي.

إقرأ أيضًا: مسؤول: فاتورة الهدر الغذائي في المملكة تتخطى 40 مليار ريال سنويا

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن ما يقرب من 30٪ من الأراضي الزراعية في العالم تُستخدم في إنتاج غذاء لا يُستهلك، ما يمثل خسارة وهدر في الموارد النادرة خلال عملية إنتاج الغذاء، مثل المياه والأراضي والطاقة والموارد البشرية وغيرها.

وفي عام 2019، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74؛ يوم الـ 29 من سبتمبر، يومًا عالميًا للتوعية بفقد الأغذية وهدرها.

إقرأ أيضًا: 89.3 % الهدر الغذائي في المملكة بقيمة 40 مليار ريال سنويا

وأطلقت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدة مبادرات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، منها "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء"، والقائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة، للحد من الفقد والإسراف والحفاظ على نعمة الغذاء.

الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء، كشفت في تقرير لها، أن قيمة الهدر الغذائي في المملكة عام 2022 تتجاوز 40 مليار ريال سنويا (10.7 مليار دولار) بزيادة بلغت 19%، حيث احتل الأرز قائمة الأطعمة التي يتم إهدارها سنويا بنسبة تصل إلى 30% من قيمة الطعام، يليها الدقيق والخبز بنسبة 25% من قيمة الطعام المهدر.

إقرأ أيضًا: الحبوب توقع مذكرة تفاهم لتفعيل مخرجات البرنامج الوطني “للحد من الفقد والهدر الغذائي”

بدوره أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، خلال منشور عبر صفحته على موقع "إكس"، أن الفقد والهدر الغذائي يتسببان في آثار سلبية على الصحة والبيئة، وتكلفته باهظة على الاقتصاد.

وشدد الوزير، على ضرورة تقدير المواطن لاحتياجاته الغذائية وعدم الإسراف، حفاظًا على الموارد الطبيعية، وطاعةً لله ورسوله، وذلك للمساهمة في استدامة الأمن الغذائي.

إقرأ أيضًا:

تكلفته 40 مليار ريال سنويا في المملكة .. تنفيذ حملة توعوية للحد من الفقد و الهدر الغذائي