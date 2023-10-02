العُمر مجرد رقم.. عجوز مئوية تقتحم موسوعة غينيس بقفزة قياسية

نجحت الأمريكية دوروثي هوفنر، البالغة من العمر 104 عامًا، في القفز بالمظلة برفقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأميركية.

ورغم مرافقة مدرب معتمد لها خلال قفزها بالمظلة، أصرت هوفنر على البدء بالقفز منفردة من ارتفاع 4100 مترًا، لتصح دوروثي أكبر من قفز بالمظلات سنا على الإطلاق.

وبحسب صحيفة شيكاغو تريبيون، أجابت دوروثي هوفنر عندما سئلت عن شعورها: "العُمر مجرد رقم، ينتابني شعور رائع، كان الأمر كله مبهجا، ليس في الامكان افضل مما كان".

🌎🏆WORLD RECORD🏆🌎 — Dorothy Hoffner became the oldest skydiver ever today. "Age is just a number," the 104-year-old said after she jumped at Skydive Chicago Airport. Here’s her epic jump and free fall in slow-mo: pic.twitter.com/194NdxGzSU — Jake Sheridan (@JakeSheridan_) October 1, 2023

وأضافت هوفنر، التي من المقرر أن تبلغ 105 أعوام في ديسمبر المقبل، أنها تود القيام بمغامرة ركوب منطاد هواء ساخن، مستطردة "لم أقم بذلك من قبل".

وتم تسجيل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر من قفز بالمظلات سننًا للسويدية لينيا إنغيغارد لارسن في مايو 2022، وكان عمرها 103 أعوام.

فيما يسعى منظمو المسابقة في إلينوي إلى مصادقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية على قفزة هوفنر كرقم قياسي.

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