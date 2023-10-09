الطريق إلى مونديال 2034 ينطلق بملف رسمي وتأييد دولي.. إعلان المستضيف أواخر 2024

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً، الاثنين، خطاب طلب ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لعام 2034، وذلك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أيام قليلة من إعلان نية المملكة الترشح لاستضافة مونديال 2034.

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وحدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 31 أكتوبر الحالي موعداً للمهلة النهائية للدول الراغبة في تنظيم مونديال 2034 للتأكيد على اهتمامهم، و30 نوفمبر المقبل مهلة نهائية لتقديم العروض المتفق عليها.

وسيتم تقييم الملفات في الربع الثالث من العام المقبل 2024، وخلال الربع الأخير من العام نفسه سيتم نشر تقرير تقييم عن العروض، ومن ثم الإعلان عن مستضيف كأس العالم 2034 من قبل فيفا.

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وحظيت السعودية بتأييد واسع من مختلف الاتحادات والبلدان فور إعلان نيتها فقط الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034؛ حيث حصل الملف السعودي على تأييد أكثر من 70 اتحاداً من مختلف الدول والقارات.

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