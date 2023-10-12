رسميًا.. يو يو دي إس الفرنسية تدخل سوق الطيران السعودي

أعلنت شركة يو يو دي إس "UUDS" الفرنسية دخولها السوق السعودية، وتدشين مركزها في العاصمة الرياض، مؤكدة سعيها لتوسيع التزامها بتوفير مجموعة شاملة من الخدمات لمجتمع الطيران.

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وأعربت الشركة في بيان لها، اليوم الأرباء، تطلعها لأداء دور حيوي في الطيران المحلي، من خلال إطلاقها حلول صيانة الطائرات في السعودية وإصلاحها وتجديدها، مشيرة إلى التزامها بتعزيز التعاون الدائم، وتوفير الحلول المتقدمة التي تتوافق مع المتطلبات الديناميكية للقطاع.

وجاء الإعلان عن تأسيس مقرها في الرياض من خلال ورشة عمل نظمتها الوكالة الوطنية الداعمة للتجارة والاقتصاد الفرنسي "بيزنس فرانس"، ناقشت فيها مستقبل صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.

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وأبدت شركة "يو يو دي إس" الفرنسية، استعدادها لأداء دور محوري في تطوير قطاع الطيران، وذلك من خلال رعاية شراكات طويلة الأمد، وتقديم حلول متطورة تتناسب مع احتياجات هذه الصناعة المتغيرة باستمرار.

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