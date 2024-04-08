حي حراء الثقافي يحتضن فعالية “مكة تعايدنا” ثاني أيام عيد الفطر

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن إقامة فعالية “مكة تعايدنا” للمرة الثانية، وذلك خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك وتستمر حتى السادس من شهر شوال.

تُقام الفعالية في حي حراء الثقافي بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأمانة العاصمة المقدسة وغرفة مكة المكرمة وشركة كدانة للتنمية والتطوير والبلد الأمين.

تهدف فعالية “مكة تعايدنا” إلى الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع سكان وزوار مدينة مكة المكرمة، وتوفير جو من السعادة والبهجة لهم، وإثراء تجربتهم، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وتسليط الضوء على الجوانب التاريخية والثقافية للمدينة المقدسة، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة للعائلات والأطفال.

تشمل الفعالية العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية مثل معرض الوحي الذي يقدم قصة الوحي ونزول القرآن الكريم، ومعرض الطريق إلى مكة المكرمة الذي يستعرض طرق الحج عبر التاريخ، وعروض فنون شعبية مثل شعر المحاورة والتعشير والمجرور.

كما تتضمن الفعالية مساحة واسعة للترفيه للأطفال تتضمن فعاليات ومسابقات وألعاب وهدايا، ومسرح النور، ومنتزه “من العايدين”.

تتضمن الفعالية أيضًا أكثر من 14 برنامجًا مختلفًا يستهدف جميع فئات سكان وزوار مكة، مثل خيمة العيد ومعرض السيارات الكلاسيكية وسوق الحرفيين وعروض الصقور ومركز العيد الذي يحتوي على فعاليات ومسابقات للعائلات وعروض الصوت والضوء والرسم الحر.

وتفتح الفعالية أبوابها مجانًا للزوار، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 15 ألف زائر يوميًا، حيث ستوفر لهم تجربة ممتعة ومليئة بالبهجة والفرح خلال عيد الفطر المبارك، ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال حسابات الهيئة الملكية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو التواصل عبر مركز الاتصال الخاص بالهيئة.