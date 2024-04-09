باحث سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل لديها 3 أهداف رئيسية من إشعال جبهة لبنان

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  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

9 أبريل 2024

باحث سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل لديها 3 أهداف رئيسية من إشعال جبهة لبنان

دوليات
باحث سياسي لـ”الوئام”: إسرائيل لديها 3 أهداف رئيسية من إشعال جبهة لبنان

الوئام – خاص

تستمرّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، وسط تعثّر مفاوضات الهدنة، وإن كانت هناك بارقة أمل في إنجاز مفاوضات القاهرة الحالية أمر الهدنة المؤقّتة التي طال انتظارها، لكن ماذا عن الاشتباكات المتبادلة والصراع على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية؟

في الساعات الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء مرحلة من الاستعدادات لاحتمال شن عملية عسكرية على حدود لبنان، وأكّد رئيس البرمان اللبناني نبيه بري، الإثنين، عدم الانجرار إلى الحرب المفتوحة التي تُحاول إسرائيل استدراج لبنان إليها.

وعن أهداف إسرائيل من محاولتها الدخول في حرب ضد لبنان، يرى هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، أن “بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، يريد أن يزيد من رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ولا شكّ أن التكتيكات الإسرائيلية في المرحلة الراهنة تأتي بتوافُق مع الجانب الأمريكي وسحب قوات جيش إسرائيل من جنوب غزة، كما أنها بمثابة مخلب قط لمزيد من الاستعدادات العسكرية، تمهيدا لتنفيذ الهجوم على رفح الفلسطينية”.

ويقول هاني الجمل، في حديث خاص لـ”الوئام”، إن “الممارسات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان تجرّ أقدام لبنان والمنطقة برمّتها إلى نقطة صراع مشتعلة خلال الأيام المقبلة، ما جعل اللبنانيين يرفضون تلك التحركات؛ ولإسرائيل العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بإشعال الصراع مع لبنان، أولها إطالة أمد الصراع مع الأطراف المعنية ودول جوار فلسطين”.

ويُضيف الباحث بالشؤون الدولية والإقليمية أن “ثاني الأهداف من محاولة إسرائيل الدخول في صراع ضد لبنان، هو كسر أذرع إيران في المنطقة، ثالثا، التمدُّد الطبيعي للدولة اليهودية كل 25 عاما، وكان العام الماضي 2023 هو الميعاد الطبيعي للتمدد، لا سيما أن إقدام إسرائيل على استمرار خطط الاستيطان وبناء أكثر 3500 مستوطنة يؤكد أن أي تعامل أو تفاوض لإقامة دولة فلسطينية حديثة لن يكون على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس”.

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