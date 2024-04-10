3 مصابين في إطلاق نار على احتفال بعيد الفطر بولاية فلادلفيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص، يوم الأربعاء، في حادث إطلاق نار خلال احتفال بعيد الفطر في ولاية فيلادلفيا، وفق ما نقله موقع “PBS NewsHour” الأمريكي.

وقع إطلاق النار حوالي الساعة 2:30 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، عندما سمعت الشرطة في مكان الحادث حوالي 30 طلقة نارية، حسبما قال مفوض شرطة فيلادلفيا كيفن بيثيل في مؤتمر صحفي.

بدأت مجموعتان من الناس في إطلاق النار على بعضهما البعض، وبدأ الناس يفرون من مكان الحادث، على حد قوله.

وقال بيثيل إن الضباط احتجزوا أربعة ذكور وأنثى، وتم العثور على أربعة أسلحة في مكان الحادث.

وأطلقت الشرطة النار على أحد المشتبه بهم، وهو صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، كان يحمل بندقية، أصيب بجروح في كتفه وساقه.

كما أصيب رجل في بطنه، وأصيب حدث آخر بجرح في يده. وقالت الشرطة إن الصبي لم يقتل أحدًا. بينما لم يتضح على الفور سبب إطلاق النار.