متحدث المرور: تخفيض المخالفات يسري مع بدء تفعيله وغير المسددين معرضون لقانون المادة 75

أوضح متحدث الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة، أن قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، الذي وجهت القيادة بتفعيله، يخص المخالفات التي ترتكب وفق نظام المرور فقط، ولا يشمل مخالفات حظر التجول في فترة كورونا.

فيديو | مذيع الراصد يسأل العقيد منصور الشكره عن مخالفات حظر التجول.. والمتحدث يجاوب: التخفيض 50% هو خاص بمخالفات نظام المرور ⁧#تخفيض_المخالفات_المرورية⁩ ⁧#الراصد pic.twitter.com/Gy23xSQ9NU — الراصد (@alraasd) April 17, 2024

وأضاف متحدث المرور، في تصريحات تلفزيونية لـ”الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن القرار ساري على المخالفات غير المسددة قبل سريان قرار التخفيض وحتى موعد بدء تفعيل القرار المقرر يوم غدٍ الخميس.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن تطبيق القرار يبدأ في التاسع من شوال الجاري (غدًا الخميس)، وأوضحت أن المخالفات المرورية ستطرح بعد تخفيضها إلى 50% على خانة (سداد) في حسابات المواطنين والمقيمين في المصارف البنكية تلقائيًا، ما عدا بعض المخالفات غير القابلة للتخفيض.

إلى ذلك، فسر متحدث المرور المادة 75 المعنية بعدم السداد في الفترات المحددة، فقال إنها تتيح تخفيض المخالفة الواحدة بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم السداد خلال المُهل المحددة نظامًا، على الحسابات البنكية للمخالف بقيمة المخالفة، ووفق الإجراءات النظامية.

فيديو | متحدث المرور العقيد منصور الشكرة: في حال عدم السداد فالمادة 75 تتيح تخفيضا للمخالفة الواحدة، مع إقرار الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية للمخالف بقيمة المخالفة وفق النظام ⁧#تخفيض_المخالفات_المرورية⁩ ⁧#الراصد⁩ pic.twitter.com/xkyzAQpVdv — الراصد (@alraasd) April 17, 2024

وفيما يتعلق بنوعية المخالفات التي تلغي التخفيض المقرر، أضاف متحدث المرور أنها تشمل: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر، وتجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومتر/ الساعة على الطرق التي تكون السرعة فيها محددة بـ 120/ الساعة أو أقل، وتجاوز السرعة بأكثر من 30 كيلومتر/ الساعة على الطرق التي تكون السرعة فيها محددة بـ 140 كيلومتر/ الساعة.