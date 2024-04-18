5 عوامل تضمن الاختيار السليم للقيادات الوسطى في بيئة العمل

الدكتور محمد عمار – استشاري التدريب وتطوير الأداء

تُمثّل القيادات الوسطى في بيئة العمل حلقة الوصل بين الإدارة العليا ومختلف الأقسام والعاملين والوحدات التابعة في أي مؤسسة أو شركة، ونتيجة لأهميّتها الكبيرة، يعتمد اختيار القيادات الوسطى في بيئة العمل على عدّة عوامل وشروط، يجب توافرها لضمان النجاح وتحقيق مستهدفات العمل، ومِن أهم هذه الشروط:

الكفاءة

مِن الضروري أن تكون القيادة الوسطى ذات مهارات وقدرات عالية في مجال عملها، وأن تمتلك خبرة وتدريباً كافيين لتأدية المهام المطلوبة بكفاءة.

الاتصال

يجب أن تكون القيادة الوسطى قادرةً على التواصل والتفاعل بشكل فعّال مع جميع أفراد الفريق، وأن تكون لديها مهارات جيّدة في إدارة العلاقات وحل النزاعات.

القدرة على اتخاذ القرارات

مقدرة القيادة الوسطى على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المُناسب (التوقيت المثالي)، وتحمّل المسؤولية عن نتائج هذه القرارات.

الرؤية والابتكار

أهمية امتلاك القيادة الوسطى رؤية واضحة لأهداف العمل، وتستطيع تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، وأن تكون مبتكرة في اقتراح الحلول والأفكار الجديدة.

القدرة على التحفيز

قدرة القيادة الوسطى أن تكون قادرةً على تحفيز وتنمية مهارات أعضاء الفريق، وتشجيعهم على تحقيق الأداء المميّز.

وبالإضافة إلى الشروط السابق ذِكرها، يجب على القيادة الوسطى أن تكون ملتزمةً بقيم الأخلاقيات المهنية والنزاهة في العمل، وأن تكون قدوة حسنة لباقي أفراد الفريق.