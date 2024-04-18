ناقد رياضي لـ”الوئام”: بنزيما ونيمار لم يُضيفا كثيرا لدوري روشن

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    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
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    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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    أكتوبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

19 أبريل 2024

ناقد رياضي لـ”الوئام”: بنزيما ونيمار لم يُضيفا كثيرا لدوري روشن

رياضة
ناقد رياضي لـ”الوئام”: بنزيما ونيمار لم يُضيفا كثيرا لدوري روشن

لا تتوقَّف أنباء وتقارير تتحدّث عن انتقال العديد من اللاعبين من الدوريات الأوروبية، لا سيما الخمسة الكبرى منها إلى الدوري السعودي (روشن) الذي أصبح قبلةً الكثير مِن أبرز نجوم كرة القدم العالميين، لكن مَن منهم استطاع أن يكون صاحب بصمات قوية في الكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة؟ ومَن أهم النجوم المنتظَر انتقالهم للعب في الدوري السعودي خلال المرحلة المقبلة؟

يقول عمرو عاطف، المحلل الرياضي واليوتيوبر، إنّ “انتقال كريم بنزيما ونيمار جونيور إلى الدوري السعودي، لم يكُن على مستوى الصفقة المادية، ولم يُضيفا كثيرا لكثرة إصابة نيمار وعدم التأقلم بالنسبة إلى بنزيما”.

 

ويُضيف عمرو عاطف، في حديث خاص لـ”الوئام”: “كان الأبرز في الإضافة الرياضية والقيمة في الانتقال، كريستيانو رونالدو الذي يظل هو رقم واحد بين اللاعبين المنتقلين، يليه في الإضافة والقوة على مستوى الأداء الفني وإحداث الفارق المهاجم ميتروفيتش والحارس المغربي ياسين بونو”.

 

ويوضّح المحلل الرياضي أن “محمد صلاح ولوكا مودريتش وخيمنيز وجريزمان ودي بروين وروميلو لوكاكو، هم مِن أبرز النجوم العالميين المنتظر انتقالهم خلال الأشهر المقبلة إلى دوري روشن”.

 

ويرى عمرو عاطف أن “تعدّد الصفقات العالمية في الدوري السعودي سيُحدِث فارقا على المستوى البعيد، لا سيما مع انتقال العديد من اللاعبين القادرين على الإضافة الفنية وحصد البطولات، وعندما يستطيع أكثر من نادٍ سعودي الدخول في المنافسة بقوة على ألقاب البطولات المحلية والآسيوية، على غرار ما تفعله الأندية الأوروبية في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، سيكون هناك دوري سعودي أكثر قوة”.

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