ناقد رياضي لـ”الوئام”: بنزيما ونيمار لم يُضيفا كثيرا لدوري روشن

لا تتوقَّف أنباء وتقارير تتحدّث عن انتقال العديد من اللاعبين من الدوريات الأوروبية، لا سيما الخمسة الكبرى منها إلى الدوري السعودي (روشن) الذي أصبح قبلةً الكثير مِن أبرز نجوم كرة القدم العالميين، لكن مَن منهم استطاع أن يكون صاحب بصمات قوية في الكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة؟ ومَن أهم النجوم المنتظَر انتقالهم للعب في الدوري السعودي خلال المرحلة المقبلة؟

يقول عمرو عاطف، المحلل الرياضي واليوتيوبر، إنّ “انتقال كريم بنزيما ونيمار جونيور إلى الدوري السعودي، لم يكُن على مستوى الصفقة المادية، ولم يُضيفا كثيرا لكثرة إصابة نيمار وعدم التأقلم بالنسبة إلى بنزيما”.

ويُضيف عمرو عاطف، في حديث خاص لـ”الوئام”: “كان الأبرز في الإضافة الرياضية والقيمة في الانتقال، كريستيانو رونالدو الذي يظل هو رقم واحد بين اللاعبين المنتقلين، يليه في الإضافة والقوة على مستوى الأداء الفني وإحداث الفارق المهاجم ميتروفيتش والحارس المغربي ياسين بونو”.

ويوضّح المحلل الرياضي أن “محمد صلاح ولوكا مودريتش وخيمنيز وجريزمان ودي بروين وروميلو لوكاكو، هم مِن أبرز النجوم العالميين المنتظر انتقالهم خلال الأشهر المقبلة إلى دوري روشن”.

ويرى عمرو عاطف أن “تعدّد الصفقات العالمية في الدوري السعودي سيُحدِث فارقا على المستوى البعيد، لا سيما مع انتقال العديد من اللاعبين القادرين على الإضافة الفنية وحصد البطولات، وعندما يستطيع أكثر من نادٍ سعودي الدخول في المنافسة بقوة على ألقاب البطولات المحلية والآسيوية، على غرار ما تفعله الأندية الأوروبية في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، سيكون هناك دوري سعودي أكثر قوة”.