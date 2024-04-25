الفيضانات تدمر 70 مدرسة في باكستان وتحرم 80 ألف طفل من التعليم

دمرت الفيضانات والأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت باكستان خلال الفترة الماضية، 70 مدرسة على الأقل، مما حرم 80 ألف طفل من التعليم خلال العام الجاري.

ويُعدّ قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضررًا من الكارثة، حيث تم إغلاق العديد من المدارس أو تضررت بشكل كبير.

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وتخشى السلطات الباكستانية من أن تؤدي هذه الأضرار إلى تفاقم مشكلة التسرب من المدرسة، خاصة بين الفتيات.

وقال العديد من الطلاب والمعلمين إن الدمار الذي لحق بالمدارس أبطأ العملية التعليمية، فيما يدرس أغلب طلاب المدارس المدمرة بشكل خاص في منازلهم أو في أماكن مفتوحة.