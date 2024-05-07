محلل سياسي لـ”الوئام”: وجود ضغط دولي لتنفيذ مخرجات “منبر جدة” أمر ضروري

الوئام – خاص

تقترب جولة جديدة مِن محادثات “منبر جدة” من الانعقاد في السعودية، لوقف الحرب في السودان، المستمرّة منذ نحو عامين، دون وقف للعمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فهل يُكتَب لهذه المُحادثات النجاح؟

في هذا السّياق، يقول السماني عوض الله، المحلل السياسي السوداني، إنّ “هناك اهتماما واسعا من قِبل المجتمع الدولي والجهود الإقليمية التي تقودها السعودية ومصر، لاستعادة المفاوضات السياسية الهادفة إلى الخروج بهدنة وتسوية سياسية للأزمة السودانية، عن طريق مفاوضات ‘منبر جدة’ التي تقترب خلال الأيام المُقبلة بين الجيش وقوات الدعم السريع”.

ويُضيف السماني عوض الله، في حديث خاص لـ”الوئام”: “تسود حالة مِن التفاؤل مع عودة مفاوضات ‘منبر جدة’ للخروج بوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، أو توقيع هدنة على الأقل مِن شأنها وقف الحرب ووصول المساعدات الإنسانية إلى السودانيين”.

ويوضّح المحلل السياسي السوداني: “عودة منبر جدة مرّة أخرى تأتي في ظلّ الدور السعودي والدولي السّاعي لحلحلة الأزمة في السودان والتي دخلت عامها الثاني مِن الحرب المستمرّة دون توقّف”.

ويتوقّع السماني عوض الله، في جولة المحادثات المقبلة بجدة، أن “يُستكمَل ما اتُّفِق عليه بين الطّرفين (الجيش والدعم السريع) في 12 مايو 2023، ويجب أن يكون هناك ضغط دولي ومساندة دولية للدور السعودي الأمريكي لتنفيذ مخرجات ‘منبر جدة’، ووجود آليات ضغط على ‘الدعم السريع’ للوفاء بأي تعهدات، حتى لا تفشل جولة المحادثات، كما حدث في مايو الماضي”.