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فريق التحرير

24 مايو 2024

بكين تكشف الهدف من تطويق تايوان: لاختبار قدرة الاستيلاء عليها

دوليات
بكين تكشف الهدف من تطويق تايوان: لاختبار قدرة الاستيلاء عليها

أعلنت الصين، الجمعة، أنّ المناورات العسكرية التي تجريها حالياً حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيشها على “الاستيلاء على السلطة” في الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني قوله إنّ المناورات التي بدأت الخميس وتنتهي الجمعة تهدف إلى اختبار “القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات مشتركة والسيطرة على مناطق رئيسية”.

والخميس، فرضت عشرات السفن والطائرات الحربية طوقاً حول تايوان في خطوة قالت بكين إنّها بمثابة “تحذير جدّي” إلى “القوى الاستقلالية” في الجزيرة.

وأتت هذه المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه “انفصالي خطر” اليمين الدستورية رئيساً جديداً للجزيرة.

وردّ الرئيس التايواني، الخميس، على تهديدات بكين بالقول إنّه “سيدافع عن قيم الحرية الديموقراطية، قائلًا: “سأقف على خط الجبهة مع إخوتي وأخواتي في الجيش للدفاع معًا عن الأمن الوطني”، من دون أي إشارة مباشرة إلى المناورات الصينية.

وتتمتع تايوان بحكم ذاتي منذ العام 1949 عندما فرّ القوميون إلى الجزيرة بعد هزيمتهم على أيدي القوى الشيوعية خلال حرب أهلية شهدها برّ الصين الرئيسي.

ومنذ ذلك الحين، تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها ستستردّه حتى وإن تطلّب الأمر استخدام القوة.

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