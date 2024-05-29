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فريق التحرير

29 مايو 2024

إحباط تهريب 315 كجم من القات بجازان والقبض على مقيمين لترويج الحشيش في تبوك والرياض

محليات
إحباط تهريب 315 كجم من القات بجازان والقبض على مقيمين لترويج الحشيش في تبوك والرياض

نجحت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة تقدر بـ 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وعقب العملية، تم اتخاذ الخطوات النظامية الأولية وإحالة المضبوطات إلى الجهات المعنية.

من جانب آخر، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن في منطقة تبوك بتهمة ترويج الحشيش والإمفيتامين المخدرين، بالإضافة إلى أقراص خاضعة للرقابة الطبية، حيث تم إيقاف المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق متصل، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بجازان محاولة أخرى لتهريب 135 كيلوجرامًا من القات المخدر، حيث تم التعامل مع الموقف وفق الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات للسلطات المختصة.

كما تمكنت المديرية من القبض على مخالف إثيوبي بمنطقة الباحة ومقيم باكستاني بمنطقة الرياض، حيث كانا يروجان لمادة الحشيش والميثامفيتامين على التوالي.
أُلقي القبض عليهما وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة لمواصلة الإجراءات القضائية.

تؤكد الجهات الأمنية على أهمية دور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، داعية إياهم للتواصل عبر الأرقام المحددة في مناطق متفرقة من المملكة، أو عبر البريد الإلكتروني للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وتضمن الجهات الأمنية التعامل مع جميع البلاغات بالسرية التامة، مؤكدة على التزامها بالقضاء على هذه الآفات التي تهدد سلامة المجتمع.

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