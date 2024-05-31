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فريق التحرير

31 مايو 2024

الممثلة المصرية نيللي كريم تعلن طلاقها برسالة حزينة عن “الزواج والسعادة”

منوعات
الممثلة المصرية نيللي كريم تعلن طلاقها برسالة حزينة عن “الزواج والسعادة”

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم رسمياً طلاقها من مواطنها لاعب الإسكواش هشام عاشور اليوم، بعد زواج دام لأكثر من عامين ونصف العام.

ونشرت الفنانة نيللي كريم خلال الساعات الماضية عددا من المنشورات عبر حسابها على “إنستغرام” تضمنت: “وهم السعادة: يتوهم الإنسان أن الوظيفة ستجعله سعيدًا، ثم يتوهم أن الزواج سيجعله سعيدًا، ثم يتوهم أن الأطفال سيجعلونه سعيدًا، وسيظل يتوهم ويتوهم حتى يموت”.

وتعرض الثنائي لشائعة انفصال في ديسمبر 2023 المنصرم، لكن عاشور ردّ عليها بالنفي حينئذ مؤكداً أنه سمع مثله مثل الجمهور بهذا الخبر ولم يتأثر به أبداً.

يُذكر أن عاشور وكريم دخلا القفص الذهبي في أغسطس  2021 بحفل زفاف في الساحل الشمالي اقتصر حضوره على الأصدقاء المقربين.

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