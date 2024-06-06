حجم التبادل التجاري أكثر من 6 مليارات دولار.. القيادة تهنئ ملك السويد بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك السويد ولحكومة وشعب السويد الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك السويد ولحكومة وشعب السويد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد أكثر من 6 مليارات دولار، حيث يشهد حجم التبادل التجاري بينهما ارتفاعاً ملحوظاً عاما بعد عام.