احتجاج عسكري متصاعد.. وحدات الكوماندوز الإسرائيلية تطالب بوقف الحرب

في تصعيد جديد لحركة الاحتجاجات داخل الجيش الإسرائيلي، أعلن أكثر من 200 مقاتل حالي وسابق في وحدة الكوماندوز البحرية النخبوية “شايطيت 13″، عن توقيعهم رسالة تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، حتى لو استدعى الأمر وقف العمليات العسكرية.

وجاء في الرسالة التي نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: “نحن، المقاتلون الحاليون والسابقون في وحدة شايطيت 13، نعلن تأييدنا الكامل لرسالة الطيارين الصادرة في 9 أبريل 2025، ونطالب بعودة الرهائن فورًا، ولو تطلب ذلك إيقاف القتال في غزة”.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من احتجاج واسع شهد توقيع نحو ألف جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، من بينهم طيارون، على رسالة أعلنوا فيها أن الحرب الجارية تخدم مصالح سياسية وشخصية، لا الأمن القومي الإسرائيلي، محذرين من أن استمرارها لن يحقق أهدافها المعلنة وسيعرض حياة الرهائن والجنود والمدنيين للخطر.

وبحسب الصحيفة، جاءت رسالة الطيارين عقب لقاء عقده المحتجون مع قائد سلاح الجو الميجور جنرال تومر بار، ورئيس الأركان، والميجور جنرال إيال زامير، حيث عرضوا خلالها اعتراضهم على مسار العمليات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، عن عزمه فصل جنود الاحتياط الذين وقعوا الرسالة الرافضة للحرب، متهمًا إياهم بالإضرار بالمعنويات العسكرية.

ويُضاف موقف وحدة شايطيت 13 إلى سلسلة رسائل احتجاج مماثلة، سبق أن وقع عليها أطباء، وأفراد سابقون في وحدة الاستخبارات 8200، ومسؤولون سابقون في جهاز الموساد، إلى جانب عدد من ضباط وأفراد سلاح الجو.