سيناريوهات تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

اقترب النصر من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية) قبل خوض الجولة الختامية من دور المجموعات.

ويلعب النصر ضمن المجموعة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية إلى جانب فرق الشباب، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

ويتصدر النصر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متفوقًا على الشباب، صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- النصر.. 4 نقاط.. فارق أهداف +3.

2- الشباب.. 4 نقاط.. فارق أهداف +1.

3- الزمالك.. 3 نقاط.. فارق أهداف +3.

4- الاتحاد المنستيري.. 0 نقاط.. فارق أهداف -7.

النصر لا يعرف الخسارة

وافتتح النصر مبارياته في المجموعة الثالثة بالتعادل السلبي مع الشباب في الجولة الأولى.

ثم حقق "العالمي" الانتصار على الاتحاد المنستيري التونسي بـ4 أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية.

ويلتقي النصر نظيره الزمالك المصري في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، فيما يلعب الشباب ضد الاتحاد المنستيري في نفس التوقيت.

سيناريوهات تأهل النصر لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

وفي حال فاز النصر على الزمالك، فإنه سيتأهل برصيد 7 نقاط، لكنه سينتظر نتيجة مباراة الشباب والاتحاد المنستيري لحسم موقفه من صدارة المجموعة.

ويحتاج النصر من أجل تصدر المجموعة لتعثر الشباب أمام الاتحاد المنستيري سواء بالتعادل أو الخسارة، أو حتى الفوز ولكن مع الحفاظ على فارق الأهداف لصالح "العالمي".

أما في حال تعادل النصر مع الزمالك فإنه سيتأهل أيضًا برصيد 5 نقاط، لكنه سينتظر نتيجة الشباب والاتحاد المنستيري لمعرفة موقفه من الصدارة.

وسيصعد النصر في الصدارة إذا خسر الشباب أمام الاتحاد المنستيري، أو تعادل الفريقان.

بينما سيفقد النصر الصدارة إذا حقق الشباب الانتصار على الاتحاد المنستيري إذ سيصل رصيد "الليوث" وقتها إلى 7 نقاط مقابل 5 لـ"العالمي".

ويمكن للنصر أيضًا أن يتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية حتى في حال خسارته أمام الزمالك.

لكن النصر وقتها سيحتاج لخسارة الشباب أمام الاتحاد المنستيري، مع الحفاظ على فارق الأهداف لصالح رفاق كريستيانو رونالدو.