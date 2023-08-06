اليوم.. حفل تدشين الدوري السعودي 2023-2024

تنظم رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الإثنين حفل تدشين دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الدوري المنضمين حديثًا.

وينطلق الحفل عند الساعة التاسعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع وجود أبرز نجوم لعبة كرة القدم في العالم ضمن برنامج لاستقطاب نخبة اللاعبين، كواحد من المسارات الثلاثة الأساسية لإستراتيجية التحول في الرابطة التي أعلن عنها مؤخرًا.

وتهدف إستراتيجية التحول إلى رفع القيمة التسويقية والفنية للدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

يُشار إلى أن دوري المحترفين السعودي بدأ في العام 2008، بمشاركة 12 فريقًا، ثم زاد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا من النسخة الثالثة، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 16 ابتداءً من موسم 2018-2019، حتى نهاية الموسم الماضي.

ويشارك 18 فريقًا في منافسات الدوري للمرة الأولى ابتداءً من هذا الموسم.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبل، إذ ستكون النسخة الثانية بمسمى دوري روشن السعودي.

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