الاتحاد يبدأ إجراءات فسخ عقد حمدالله.. والعروض تنهال على اللاعب

بدأت إدارة نادي الاتحاد إجراءات فسخ عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، بعد توتر علاقته مع النادي خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تلقى اللاعب عروضًا محلية وخليجية.

وأثار غياب حمدالله عن مباراة الهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، الشكوك حول مستقبل المهاجم المغربي، علمًا بأن فريق النمور خسر المباراة بنتيجة 1-3 ليودع البطولة.

وخرج نونو سانتو، مدرب الاتحاد، عقب المباراة ليصرح لدى سؤاله عن سبب استبعاد حمدالله "إنه شأن داخلي، لكن الغياب ليس بسبب الإصابة، من سيبقى في الاتحاد من يريد الاستمرار فقط".

وحسب صحيفة "عكاظ"، فإن الاتحاد بدأ في إجراءات فسخ عقد حمدالله، وأن النادي يدرس عدة عروض محلية وخارجية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المهاجم المغربي.

ما العروض المقدمة لعبدالرزاق حمدالله؟

وأوضحت أن أبرز العروض المقدمة لضم عبدالرزاق حمدالله من الريان القطري.

لكن صحيفة "الشرق الأوسط" أشارت إلى أن الاتحاد تلقى عرضين من الوصل الإماراتي والشباب، وأن الإدارة ستحسم مصير اللاعب خلال اليومين المقبلين.

وأشارت إلى أن الوصل عرض نحو 11 مليون يورو رسوم انتقال حمدالله على اعتبار أن اللاعب يحصل حاليا على 5.5 مليون يورو سنويا دون الكشف عما سيحصل عليه من راتب سنوي وامتيازات مالية عند انتقاله للدوري الإماراتي.

وخاض حمدالله 3 مباريات مع الاتحاد في البطولة العربية وساهم في هدفين إذ سجل هدفا وصنع آخر.

وانضم حمدالله إلى الاتحاد في يناير 2022 قادمًا من النصر السعودي.

وسبق لحمدالله اللعب في الدوري القطري مع فريقي الجيش والريان.