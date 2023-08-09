الخارجية الروسية: التدخل العسكري لـ”إكواس” بالنيجر لن يأتي باستقرار دائم

حذرت الخارجية الروسية، من تداعيات التدخل العسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، مؤكدة أن ذلك التدخل لن يسهم في استقرار الأوضاع بصورة دائمة في النيجر.

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وقال نائب مدير قسم الإعلام بالخارجية الروسية، أليكسيي زايتسوف، خلال إحاطة إعلامية، إن بلاده تؤيد جهود الوساطة التي تبذلها مجموعة دول غرب إفريقيا لمساعدة الشعب النيجري على الخروج من الأزمة، وفي الوقت نفسه نرى أن تدخل "إكواس" في شؤون دولة ذات سيادة لن يسهم في تحقيق سلام دائم، وقد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في منطقة الساحل ككل.

وأعرب زايتسوف، عن أمله في أن يتم إيجاد حلول مقبولة من خلال بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن النيجر".

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الاعتذار عن استقبال وفد إيكواس

وقد أبلغ المجلس العسكري في النيجر، عبر رسالة وجهتها وزارة الخارجية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أمس الثلاثاء، عدم استطاعته استقبال وفد المجموعة بمدينة نيامي في الوقت الحالي لأسباب أمنية، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان وفد دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد وصل مساء الخميس الماضي إلى نيامي؛ سعيا لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، غير أنه غادر بعد بضع ساعات، بدون أن يلتقي أيا من قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب عبد الرحمن تياني، أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

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