إيريس.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد المنتشر في بريطانيا وأمريكا؟

منذ بداية انتشار فيروس كورونا عام 2020، وفي كل مرة يدخل فيها فصل الصيف يبدأ الحديث عن ظهور متحور جديد للفيروس، هذه المرة كان الحديث عن متحور لقب بـ"إيريس"، وهي السلالة المهيمنة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي تشكل نحو 17.3% من الحالات في أمريكا.

سلالة أوميكرون الجديدة

العلماء تحدثوا عن أنّ السلالة الجديدة هي امتداد لمتحور أوميكرون والذي ظهر العام الماضي 2022، ووفقا للعلماء فإنه حتى الآن لا يوجد الكثير من البيانات بشأن شدة أو عدوى هذا المتغير الجديد مقارنة بـ سلالته الأم التي ظهرت العام الماضي.

يتوقع خبراء مثل سكوت روبرتس، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تستمر هذه الحالة خلال فصل الشتاء القادم، لكن السؤال هنا حسبما ذكر "روبرتس" هو إلى متى ستبقى، وهل ستستمر "إيريس" في التطور في غضون الشهور القادمة.

وفقا لما نشرته مجلة بوبيولار ساينس العلمية الأمريكية الشهيرة، فإنّه لحسن الحظ هذا ليس عام 2020. فالعالم حاليا على استعداد تام لعلاج المتحور الجديد، فوفقا لسكوت روبرتس، فإنّ العلماء حاليا متفائلون بأن المعززات الجديدة المحدثة من اللقاحات الخاصة بكورونا، ستوفر حماية كافية ضد هذا البديل الحالي.

من أين أتى إيريس؟

أطلق على المتحور الجديد لكورونا اسم "إيريس" بشكل غير رسمي، ووفقا للعلماء فإنّ التسلسل الجيني يشير إلى أنّ المتحور الجديد هو سليل متغير فرعي من أوميكرون يسمى XBB1.5، والذي كان مسؤولاً عن تفشي عدوى كورونا في وقت سابق من هذا العام.

ويوضح روبرتس: "إن المتحور الجديد جزء من هذه الشجرة التطورية المستمرة من أوميكرون"، لكن إيريس يختلف إلى حد ما عن الآخرين في السلالات الأخرى نظرًا لوجود طفرات جديدة في بروتين الارتفاع، وهو جزء من الفيروس يسمح له بالإمساك بالخلايا وإصابتها.

أين ينتشر إيريس؟

وصفت منظمة الصحة العالمية إيريس بأنه "نوع من الاهتمام" مع انتشاره في جميع أنحاء العالم، ففي الآونة الأخيرة، تسبب المتحور في ارتفاع حالات كورونا في المملكة المتحدة. و في الولايات المتحدة، حيث تظهر أحدث أرقام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن متحور إيريس يركز على كلا من السواحل بنسبة كبيرة.

حسبما قالت ليندا يانسي، أخصائية الأمراض المعدية في Memorial Hermann Health System في هيوستن، إن الوكالات الصحية لاحظت على الأرجح تفشي المرض في كلا من أمريكا وبريطانيا بفضل المراقبة الصارمة، ووفقا لـ "ليندا"، فإن المتحور إذا انتشر في العديد من بلدان العالم الأخرى مثل بريطانيا وأمريكا، فإنّ الصورة ستبدوا متشابهة في جميعهم، خاصة وأنّ هناك تقارير حالية تشير إلى سفر إيريس عبر آسيا أيضًا واستراليا.

هل إيريس أكثر عدوى أم خطورة ؟

تقول "يانسي" إن البديل الجديد يعمل حتى الآن بشكل مشابه جدًا لجميع سلالات أوميكرون الأخرى. فالأدلة المتواجدة حتى الآن تشير إلى أنه لا يختلف كثيرًا عن متحور كورونا الأصلي، خاصة وأنّه لا توجد مؤشرات عن زيادة في أعداد الوفيات، كما أنّ الأعراض المبلغ عنها في عدوى إيريس هي علامات مألوفة لكوفيد الأصلي، وهي "الحمى والسعال والصداع والإرهاق".

بشكل عام، كانت سلالات أوميكرون أقل حدة من السلالات الأخرى، لأن الفيروس لا يصل إلى رئتي معظم الناس، كما تقول "يانسي" والتي أشارت إلى أنّ أغلب المواطنين الذين يصابون بالمتحور الجديد لا تظهر عليهم أعراض، لذلك لا يعرف الناس أنهم مصابون ولا يعزلون أو حتى يرتدون أقنعة واقية، ولم تحسب أي دراسات رسمية حتى الآن معدل انتقال عدوى إيريس.

فحسب يانسي، فإنّه من المتوقع أن السلالة الجديدة ستكون بالتأكيد أكثر عدوى من أي سلالات سابقة، مشيرة إلى أنّه يجب أن تتفوق السلالات الجديدة على السلالات القديمة، بحيث يسهل نقل السلالات الجديدة بشكل عام.

هل اللقاحات تحمي من إيريس؟

لا توجد لقاحات تستهدف "إيريس" على وجه التحديد، ولا يزال العلماء غير متأكدين مما إذا كانت هذه الطفرات تساعد "إيريس" على تجاوز المناعة الناجمة عن اللقاح. ومع ذلك، نظرًا لوجود طفرات بروتينية مرتفعة وزيادة في دخول المستشفيات، يقول روبرتس إن البديل الجديد قادر على الأرجح على إحباط بعض الدفاعات المناعية. ومع ذلك، كما يقول، "نتوقع أن مناعة اللقاح ستظل صامدة بشكل جيد ضد هذا البديل الجديد من متحور كورونا.

من تجربته حسبما أشار "روبرتس"، يبدو أن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم غير المطعمين. والذي أضاف: "في مستشفانا، شهدنا ما يقرب من ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف خلال الأسابيع العديدة الماضية"، على الرغم من أن الحالات لا تزال أقل بكثير مما رأيناه في الصيف والشتاء الماضيين. يشكل الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو لم يتلقوا جميع الحقن غالبية تلك الحالات في المستشفى.

ما مدى قلقنا ؟

يتفق كلا خبيري الأمراض المعدية،على أن الناس بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بالمتحور الجديد، ولكن عليهم أن يكونوا غير قلقين بشأن إيريس. فمن المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا في أعداد الحالات المصابة بالمتحور الجديد خاصة مع دخول فصل الشتاء تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن من المتوقع أيضًا ألا تكون كبيرة مقارنة بما حدث في السنوات الماضية. يقول روبرتس: "لدينا الكثير من مناعة القطيع الآن مقارنة بما كنا عليه قبل عام، كل عام مع تقدمنا، سنشهد انخفاضًا متتاليًا في شدة الأمواج، لكن يجب الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لتجنب الإصابة بـ"إيريس".