تعليم الطائف يعلن استقبال طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة

أعلنت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية للبنين والبنات.

وقال المدير العام للتعليم، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، إن إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية تخضع لمجموعة من الضوابط، التي تهدف إلى ضمان استحقاق الطالب للحصول على الشهادة.

وأضاف الدكتور الغامدي، أنه يجب على الطالب المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون قد مرت خمس سنوات أو أكثر على حصوله على الشهادة الثانوية.

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كما أنه في حال نجاح الطالب المتقدم واجتيازه لجميع المواد، سيتم إلغاء الشهادة السابقة وتصدر له شهادة جديدة بتاريخ حديث وبنفس المعدل السابق الذي حققه، وذلك وفقًا للنظام الدراسي الذي كانت عليه الشهادة السابقة.

يجدر بالذكر أنه يمكن تقديم طلب إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة من خلال خدمة الباركود، التي تعزز سهولة ويسر عملية التقديم والمتابعة للطلاب.

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